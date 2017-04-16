Валенсия, Испания, 16 апреля, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Футболисты «Валенсии» на своем поле сыграли вничью с «Севильей» в матче тридцать второго тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 16 апреля на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершилась со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако забитых мячей зрители так и не увидели.

После тридцати двух матчей в чемпионате Испании «Валенсия» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Севилья», набравшая 62 балла, расположилась на четвертой позиции.

Чемпионат Испании. 32-й тур

«Валенсия» (Валенсия) — «Севилья» (Севилья) — 0:0.

Читайте также: «Атлетико» переиграл «Осасуну» в матче чемпионата Испании

Читайте также: «Реал» одержал волевую победу над хихонским «Спортингом»