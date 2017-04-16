Эр-Рияд, 16 апреля, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не ставят перед собой цель сохранить Башара Асада у власти в Сирии любой ценой. Об этом, как передает НТВ, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко в Саудовской Аравии

«В Москве знают позицию Эр-Рияда о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока у власти находится Башар Асад, — говорит председатель Совета Федерации. — Но мы высказали свою позицию: мы не ставим цель сохранения Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне».

Матвиенко отметила, что у Москвы и Эр-Рияда действительно есть разногласия, однако они не носят антагонистического характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Саудовскую Аравию провела встречу с королем этой страны Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом. В ходе переговоров Матвиенко подчеркнула, что взаимодействие РФ и Саудовской Аравии способствует обеспечению региональной и глобальной стабильности.

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