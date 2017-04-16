«МЮ» отомстил «Челси» за разгромное поражение в прошлом круге
Манчестер, Великобритания, 16 апреля, 2017, 19:53 — ИА Регнум.
16 апреля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 33-го тура Английской футбольной Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «манкунианцев».
На 7-й минуте матча скоростной форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд открыл счет ударом с острого угла после проникающего паса Андера Эрреры — 1:0.
В дебюте второго тайма испанский опорный полузащитник Андер Эррера отметился голом, забив мощным ударом по центру ворот из-за пределов штрафной — 2:0.
Статистика матча («МЮ» / «Челси»)
Удары 9/4
Удары в створ 3/0
Владение 48%/52%
Фолы 16/20
На данный момент «красные дьяволы» идут на 5-м месте с 60 очками. «Пенсионеры» остались лидерами АПЛ с 75 очками.
Составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Рохо, Дармиан, Погба, Янг, Эррера, Валенсия, Феллаини, Лингард, Рэшфорд.
«Челси»: Бегович, Зума, Кэхилл, Канте, Мозес, Луис, Матич, Аспиликуэта, Азар, Педро, Коста.
Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.
Предупреждения: Коста — 33, Кэхилл — 48, Эррера — 73, Рохо — 75, Фабрегас — 90, Ибрагимович — 90.
Голы: Рэшфорд 7 — 1:0, Эррера — 49.