Манчестер, Великобритания, 16 апреля, 2017, 19:53 — ИА Регнум.

16 апреля на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 33-го тура Английской футбольной Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «манкунианцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

На 7-й минуте матча скоростной форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд открыл счет ударом с острого угла после проникающего паса Андера Эрреры — 1:0.

В дебюте второго тайма испанский опорный полузащитник Андер Эррера отметился голом, забив мощным ударом по центру ворот из-за пределов штрафной — 2:0.

Статистика матча («МЮ» / «Челси»)

Удары 9/4

Удары в створ 3/0

Владение 48%/52%

Фолы 16/20

На данный момент «красные дьяволы» идут на 5-м месте с 60 очками. «Пенсионеры» остались лидерами АПЛ с 75 очками.

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Рохо, Дармиан, Погба, Янг, Эррера, Валенсия, Феллаини, Лингард, Рэшфорд.

«Челси»: Бегович, Зума, Кэхилл, Канте, Мозес, Луис, Матич, Аспиликуэта, Азар, Педро, Коста.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Коста — 33, Кэхилл — 48, Эррера — 73, Рохо — 75, Фабрегас — 90, Ибрагимович — 90.

Голы: Рэшфорд 7 — 1:0, Эррера — 49.