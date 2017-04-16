Москва, 16 апреля, 2017, 19:38 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы из-за непогоды отменены 23 авиарейса, еще 14 рейсов задерживаются. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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На текущий момент в аэропорту «Шереметьево» отменено 17 рейсов, 7 рейсов задержано. В «Домодедово» отменено 6 рейсов и 6 задерживаются. В аэропорту «Внуково» также задерживается один авиарейс.

Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта «Жуковский» нет.

Напомним, на территории Москвы и Подмосковья в воскресенье, 16 апреля, ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем.

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