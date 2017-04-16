Тула, 16 апреля, 2017, 19:22 — ИА Регнум.

16 апреля на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 23-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между командами «Арсенал» (Тула) и «Локомотив». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «железнодорожников».

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На 53-й минуте португальский хавбек Мануэль Фернандеш открыл счет пушечным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку — 0:1.

На 74-й минуте бразильский скоростной форвард Майкон удвоил преимущество гостей ударом с пенальти — 0:2

Через 2 минуты бразильский форвард Ари довел счет до разгромного ударом «парашютом» после разрезающей передачи Алексея Миранчука — 0:3.

Статистика матча («Арсенал» / «Локомотив»)

Удары 9/8

Удары в створ 1/8

Владение 41%/59%

Фолы 22/19

На данный момент «Арсенал» идет на 15-м месте с 18 очками. «Локомотив» поднялся на 5-ю строчку, набрав 34 очка.

Составы на матч:

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Вергара, Бурмистров, Стеклов, Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Денисов, Кверквеля, Янбаев, Фернандеш, Фарфан, Денисов, Баринов, Миранчук, Ари.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Вергара — 9, Расич — 34, Денисов — 39, Денисов — 75, Миранчук — 81.

Удаления: Расич — 37.

Голы: Фернандеш 53 — 0:1, Майкон (пен) 74 — 0:2, Ари 75 — 0:3.