Бремен, Германия, 16 апреля, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Вердер» на своем поле переиграл «Гамбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая 16 апреля на стадионе «Везерштадион» в Бремене, завершилась со счетом 2:1.

Pexels.com Футбольный мяч

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Макс Крузе и Флориан Кайнц. У гостей мяч забил Михаэль Грегорич.

После 29-ти матчей в чемпионате Германии «Вердер» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Гамбург», набравший 33 балла, находятся на четырнадцатой позиции.

Чемпионат Германии. 29-й тур

«Вердер» (Бремен) — «Гамбург» (Гамбург) — 2:1 (1:1).

Читайте также: «Боруссия» и «Аугсбург» сыграли вничью

Читайте также: «Бавария» и «Байер» не забили голов