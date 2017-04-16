Вашингтон, 16 апреля, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Акции протеста против главы Белого дома Дональда Трампа, прошедшие 15 апреля в США, были проплачены неизвестными. Об этом президент США сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Alisdare Hickson Митинг против Трампа

«Кто-то должен проверить, кто заплатил вчера (15 апреля) за небольшие организованные митинги, — написал глава Белого дома. — Выборы закончены!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в США вышли на улицы с протестами тысячи людей. В частности, собравшиеся в Нью-Йорке граждане окрестили свой митинг «Налоговым маршем».

Таким образом, митингующие хотели привлечь внимание как можно большего количества людей к отказу американского лидера опубликовать свою налоговую декларацию.

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