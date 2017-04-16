Анкара, 16 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Турции завершилось голосование по вопросу изменений в Конституции. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган участвует в референдуме

«Согласно решению Высшей избирательной комиссии страны, процесс голосования в 32 восточных провинциях страны начался в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершился в 16:00, — говорится в сообщении. — В остальных провинциях голосование продолжалось с 08:00 по 17:00».

Всего в Турции работали 167 140 избирательных участков. В голосовании могли принять участие более 55 млн жителей страны. Турецкие граждане, проживающие за рубежом, уже проголосовали с 27 марта по 9 апреля в турецких дипломатических миссиях.

Бюллетени из-за рубежа были доставлены в страну самолетами и дипломатической почтой и будут подсчитаны одновременно с бюллетенями в самой Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конституционная реформа в Турции предполагает внесение изменений в 18 статей Конституции Турции. Фактически страна из парламентской республики становится суперпрезидентской. Реформа предполагает упразднение должности премьер-министра.

Глава страны наделяется полномочиями по назначению вице-президентов, министров и ряда высокопоставленных чиновников.

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