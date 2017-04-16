Челябинск, 16 апреля, 2017, 18:06 — ИА Регнум. В Магнитогорске 16 апреля года прошёл пятый матч финала Кубка Гагарина.

Yarilo2 Кубок Гагарина

«Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:5 (1:0 1:3 1:2), счёт в серии 4:1

СКА стал лучшим клубом КХЛ во второй раз, и несмотря на необычайно упорную борьбу во всех матчах серии, армейцы были немного лучше «Металлурга», лучше ровно настолько, чтобы чтобы завершить финальную серию в пяти матчах.