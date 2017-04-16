Автомобиль Maserati врезался в столб в Москве
Москва, 16 апреля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Автомобиль Maserati на большой скорости протаранил столб в центре Москвы. Об этом рассказали «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
The Car Spy
Эмблема Maserati
Трагедия произошла в воскресенье, 16 апреля, в районе дома № 5 на Ростовской набережной.
«Автомобиль марки Maserati врезался в мачту городского освещения и загорелся, — сказал источник. — Водитель погиб».
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока неизвестны.