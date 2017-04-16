Москва, 16 апреля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Автомобиль Maserati на большой скорости протаранил столб в центре Москвы. Об этом рассказали «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

The Car Spy Эмблема Maserati

Трагедия произошла в воскресенье, 16 апреля, в районе дома № 5 на Ростовской набережной.

«Автомобиль марки Maserati врезался в мачту городского освещения и загорелся, — сказал источник. — Водитель погиб».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.