Калуга, 16 апреля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. В праздник Светлого Христова Воскресения первая за последние 100 лет пасхальная служба состоялась в ночь 16 апреля в соборе Казанского Девичьего женского монастыря Калуги. С 1927 года в старинном здании соборамонастыря площадью 520 кв. м, расположенном на калужской улице Дарвина, целый век находился Губернский (областной) архив, и только в 2017 году обитель перешла своим законным владелицам, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Иллюстрация: kalugablagochinie.ru Казанский Девичий женский монастырь

По информации Калужской епархии, монастырь возник в Калуге вскоре после Смутного времени в начале царствования Михаила Федоровича в VII веке. В 1629 году к монастырю был приписан деревянный храм в честь святителя Алексия, митрополита Московского.

21 августа 1899 года состоялась закладка пятиглавого Казанского собора, который был освящен 19 июля 1903 году. Собор построен в византийском стиле.

Обитель была обнесена каменной оградой с двумя воротами. Внутри монастыря располагались большая каменная колокольня и монастырские постройки: больничный корпус, кельи для игумении и сестер. На месте первого монастырского храма стояла небольшая часовня, где находилась Казанская икона Божией Матери. При обители существовал странноприимный дом.

До 1917 года монастырь был третьеклассным. Основным занятием монахинь являлось шитье белья, вязание и вышивание золотом. Во время Восточной войны в 1878 года в монастыре был образован отряд сестер милосердия из 10 послушниц.

В 1918 года монастырь был закрыт. Чтобы сохранить в нем монашескую жизнь, насельницы монастыря организовали здесь женскую трудовую артель. При артели действовала больница и мастерская по пошиву и ремонту обуви. По состоянию на 28 июля 1922 года, в монастыре проживало и трудилось 118 монахинь и послушниц.

В июле 1922 года решением Ревтрибунала была создана комиссия по ликвидации Казанского монастыря в Калуге, монастырское имущество было описано и изъято, и часть его в октябре 1924 года передана в исторический музей Калуги. Группа монахинь была осуждена, а остальные выселены. Спустя три года в здании собора разместили Губернский архив.

Во время пожара при освобождении Калуги от немецко-фашистской оккупации в 1941 году, все монастырские постройки, кроме Казанского собора, сгорели. В настоящее время здание собора находится в аварийном состоянии.

10 февраля 1992 году Казанский Девичий монастырь возобновил свою деятельность в виде монашеской общины.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник Пасхи или Воскресение Христово считается одним из самых важных у православных христиан. Праздничные пасхальные богослужения состоялись в ночь на 16 апреля во всех 111 храмах Калужской области. Главное Соборное богослужение совершил митрополит Калужский и Боровский Климент в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги.

Из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме в Калугу был принесен благодатный огонь. Великую христианскую святыню встретил митрополит Климент, который принял лампаду с огнем в руки и благословил верующих в храме со словами «Христос воскресе!».