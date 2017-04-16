Вашингтон, 16 апреля, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы США развиваются быстрее, чем когда-либо прежде. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Army Американские военные

«Наши вооруженные силы развиваются и быстро становятся сильнее, чем когда-либо прежде, — написал глава Белого дома. — Откровенно говоря, у нас нет выбора».

13 апреля президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети сообщил, что если Китай не сможет повлиять на действия КНДР, «это сделают США и их союзники».

«У меня есть большая уверенность, что Китай поступит с Северной Кореей надлежащим образом, — написал он. — Если они не смогут этого сделать, это сделают США и их союзники».

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