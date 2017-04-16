Мадрид, 16 апреля, 2017, 17:33 — ИА Регнум.

«Париж проводит референдум и возвращается к франку, — цитирует газета банк. — Этот демарш Франции подталкивает к выходу из монетарного союза и другие страны, которые с разной скоростью его покидают. Возвращение к национальным валютам не всем приносит позитив — в настоящее время только «немецкий евро» и «французский евро» недооценены. И потому эти две страны могут как минимум ощущать стабильность в экономике и финансах. Скорее всего, франк будет стоить на 15% выше по отношению к евро, чем это было в 2002 году при переходе на единую монету, а марка — на 30% и даже 40%. Остальных же ожидает рост цен на потребительские товары, потому что лиры, песеты, форинты, драхмы и т.д. сегодня переоценены».

Kremlin.ru Марин Ле Пен

«Потеря евро означает потери Евроцентробанка, который спасал ЕС от кризиса, печатая деньги и давая кредиты государствам, в результате чего их госзадолженности выросли в несколько раз — рассчитаться с ним у стран-должников нет никакой возможности. У ЕЦБ же нет больше возможности увеличивать денежную массу, нет денег (все отдано в виде кредитов) и нет возможности взыскать долги. После того как ЕЦБ тихо умирает, страны ЕС остаются без института, который их связывал в единое сообщество больше, чем что-либо еще, и начинают расползаться из Евросоюза, благо прецедент уже есть, а Ле Пен обещала последовать примеру британцев» — заключает издание.