Вашингтон, 16 апреля, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В плане Северной Кореи «рассматриваются все варианты», заявил 16 апреля советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, сообщает The Independent.

Gilad Rom Флаг КНДР

Чиновник выступил с таким заявлением на фоне предположительной неудачи пуска баллистической ракеты Северной Кореей, добавив, что данное испытание «соответствует закономерному провокационному, дестабилизирующему и угрожающему поведению сотрудник северокорейского режима».

Напомним, 16 апреля Пхеньян, как сообщается, в очередной раз произвел пуск ракет. Пуск был осуществлен на фоне того, как на параде в честь 105-й годовщине со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена были впервые показаны северокорейские баллистические ракеты.

По некоторым данным, испытания оказались неудачными. По словам американских военных, ракета взорвалась практически сразу же после старта. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс уже обсудили эти события.