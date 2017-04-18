Москва, 18 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

Один из самых заметных режиссеров современности, Терренс Малик редко появляется на публике. Точнее сказать, он ведет затворнический образ жизни: последний раз он общался со зрителями в прошлом году, а до того выходил на публику в 2007-м с небольшой лекцией.

Цитата из к/ф «Путешествие времени». реж Терренс Малик. 2016. Франция, Германия, США Путешествие в прошлое нашей планеты

Со времени его последнего интервью прошло уже несколько десятков лет. Поэтому в толковании фильмов, которые снимает Малик, зритель и критик предоставлен самому себе: режиссер не дает публичных объяснений о том, «что он хотел сказать». О последнем фильме Малика размышляет кинокритик, постоянный автор ИА REGNUM Алексей Юсев.

«Путешествие времени» — попытка творческого человека сделать время главным героем повествования. Это рассказ о зарождении жизни на планете Земля в форме документального фильма. Как это возможно технически — можно узнать, посмотрев ленту.

«Путешествие времени» не имеет сюжета в привычном нам голливудско-динамичном смысле, это последовательность сцен, не обязательно связанных друг с другом. Спецэффекты здесь используются не для того, чтобы потрясти эмоциональную сферу зрителя, а чтобы привлечь и удержать его внимание на явлениях макро‑ и микромира.

Неспешные созерцательные сцены, в которые можно всматриваться, догадываясь, что же видишь на экране — сотворение новой вселенной или протекающие внутри живой клетки процессы. Вслед за камерой зритель бросается в океан и взлетает в космос, совершая путешествие по загадочным мирам и спеша за ходом самого времени.

Подробнее о фильме читайте в статье: Долгожданное алхимическое время Терренса Малика

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