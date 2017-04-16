Белград, 16 апреля, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Сербия планирует приобрести у Российской Федерации или Белоруссии два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил премьер-министр страны Александр Вучич.

George Chernilevsky ЗРС С-300

«По С-300 нет соглашения, — говорит он. — Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным (Владимир Путин), и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко (Александр Лукашенко)».

При этом Вучич добавил, что для Сербии было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт.

«Это стало бы для нас решением на многие годы вперед», — отметил премьер-министр страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Сербии Александр Вучич объявил о своей победе на президентских выборах, прошедших 2 апреля. По словам политика, он очень горд тем, что жители страны оказали ему доверие.

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