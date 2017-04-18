Москва, 18 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Робер Брессон — один из выдающихся режиссеров французского, да и мирового кинематографа, бывший режиссером того типа и в то время, когда, создавая кино, можно было быть истинным художником. Не измерять свой успех количеством заработанных в прокате денег и свои фильмы — уровнем снятых в нем звезд, а сказать то, что хочешь сказать. И главное — когда действительно есть что сказать, и это будет на самом деле умно и интересно.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Кинематограф

Поэтому издание, наконец, в России книги заметок Брессона — это радостная новость. Впечатлениями от книги делится кинокритик Дмитрий Тёткин.

Если в двух словах пытаться рассказать, о чем эта книга, то можно сформулировать примерно так: это философия кино. Интеллектуальная, созерцательная, и при этом — искренняя и легкая. Срез эпохи, в которую жил и работал великий режиссер, и его восприятие этой эпохи. Образ мыслей творческого человека, передаваемых в такой форме, что, читая, вдохновляешься и даже ощущаешь себя в процессе духовного поиска. Как минимум — чувствуешь себя немножечко сопричастным открывающемуся перед тобой внутреннему миру художника, относившемуся всерьез к миру и к своему творению.

По сути, отличный урок режиссерского мастерства — хоть и не в упрощенной форме разложенного по полочкам мастер-класса.

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