«Ливерпуль» не проигрывает уже 7 матче кряду в АПЛ
Лондон, 16 апреля, 2017, 17:22 — ИА Регнум. 16 апреля на стадион «Хоторн» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вест Бромвич Альбион» и «Ливерпуль». Мат ч завершился со счетом 0:1 в пользу «мерсисайдцев».
В конце первого тайма бразильский оттянутый форвард Роберто Фирмино открыл счет ударом головы после скидки Лукаса Лейвы — 0:1.
Статистика матча («Вест Бромвич"/"Ливерпуль»)
Удары 6/11
Удары в створ 2/2
Владение 39%/61%
Фолы 15/9
На данный момент «дрозды» идут на 8-м месте с 44-мя очками. «Ливерпуль» поднялся на 3-ю позицию, набрав 66 очков.
Составы на матч:
«Вест Бромвич»: Фостер, Эванс, Брант, Маколей, Доусон, Якоб, Ливермор, Филлипс, Шадли, Флетчер, Робсон-Кану.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Вейналдум, Лейва, Джан, Коутиньо, Фирмино, Ориги.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.
Предупреждения: Брант — 45, Робсон-Кану — 49, Эванс — 66, Лейва — 72.
Голы: Фирмино 45 — 0:1.