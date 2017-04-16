Лондон, 16 апреля, 2017, 17:22 — ИА Регнум. 16 апреля на стадион «Хоторн» был разыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Вест Бромвич Альбион» и «Ливерпуль». Мат ч завершился со счетом 0:1 в пользу «мерсисайдцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В конце первого тайма бразильский оттянутый форвард Роберто Фирмино открыл счет ударом головы после скидки Лукаса Лейвы — 0:1.

Статистика матча («Вест Бромвич"/"Ливерпуль»)

Удары 6/11

Удары в створ 2/2

Владение 39%/61%

Фолы 15/9

На данный момент «дрозды» идут на 8-м месте с 44-мя очками. «Ливерпуль» поднялся на 3-ю позицию, набрав 66 очков.

Составы на матч:

«Вест Бромвич»: Фостер, Эванс, Брант, Маколей, Доусон, Якоб, Ливермор, Филлипс, Шадли, Флетчер, Робсон-Кану.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Вейналдум, Лейва, Джан, Коутиньо, Фирмино, Ориги.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Брант — 45, Робсон-Кану — 49, Эванс — 66, Лейва — 72.

Голы: Фирмино 45 — 0:1.