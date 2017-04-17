Москва, 18 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум.

Турция по результату оценки штатовского удара по Сирии сама вывела себя за скобки тактического альянса с Москвой и Тегераном. Турецкая восторженная реакция и очередные призывы к «уходу Асада» оставляют в поле активной поддержки сирийского правительства всего двух активных союзников: это Россия и Иран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Как же могут повести себя США по отношению к ним, вот вопрос, рассматриваемый в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Если возобладает вектор борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то можно даже предположить некоторое сотрудничество с американцами. Пассивно взирающая на действия американцев и их протеже курдов, Турция открывает двери к созданию нового формата противоборства с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Госсекретарь Тиллерсон в интервью телеканалу CBS News рассуждает о выборе сирийского народа при наступлении в Сирии долгожданного мира. Это может означать, что США найдут способ угомонить своих «умеренных» подопечных после победы над исламистами. Что же, такой вариант действительно мог бы устроить и Москву, и Тегеран.

Пока же действия американцев ведут только к упрочнению российско-иранского взаимодействия. Переговоры и взаимная координация между МИД и другими службами России и Ирана пребывают в состоянии повышенной интенсивности.

Подробности об особенностях фазы «кризисной дипломатии» читайте в статье Смогут ли США договориться с Россией и Ираном?

Предлагаем Вашему вниманию и другие материалы Станислава Тарасова