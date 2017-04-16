Краснодар, 16 апреля, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Краснодаре мать отказалась от ребенка. Новорожденная девочка пяти дней от роду была оставлена в беби-боксе краснодарской больницы скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве здравоохранения 16 апреля.

Chmee2 Беби-бокс

Грудничка подбросили в так называемое «окно жизни» накануне Пасхи. Хорошо одетую девочки медработники обнаружили в беби-боксе вечером 15 апреля.

«Девочка доношенная, внешне здоровая. Сейчас ребенок хорошо себя чувствует и находится под наблюдением врачей», — уточнили в ведомстве.

Известно и имя, и дата рождения девочки. Об этом сообщалось в записке, которую оставили вместе с ребенком: «Зовут Мария, родилась 10 апреля 2017 года».

Символично, что на груди у малышки православный крестик. Добавим, что сегодня, 16 апреля, православные верующие по всему миру отмечают главный праздник христиан — Светлое Воскресенье Христово.

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«Окна жизни»? Подброшенный в беби-бокс в Краснодаре младенец умер

Как сообщало ИА REGNUM, еще один такой «символичный» случай оставления ребенка в беби-боксе Краснодара произошел ночью 1 июня — в День защиты детей. Всего таким образом было подброшено 17 новорожденных детей. Случай с Марией — 18-й по счету. Последний раз в «окне жизни» в феврале 2017 года оставили новорожденную девочку в критическом состоянии. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. Спасти ребенка не удалось.