Санкт-Петербург, 16 апреля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Тысячи верующих встретили праздник Светлой Пасхи не только в больших исторических соборах Санкт-Петербурга, но и в небольших церквях и даже строящихся православных храмах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM В деревянной церкви иконы Божией Матери «Взыскание Погибших»

Многие петербуржцы приняли участие в праздничных богослужениях в главных соборах Северной столицы — Казанском, Исаакиевском, Смольном, Сампсониевском, Петропавловском, Владимирском, Троицком. Однако верующие с удовольствием посетили не менее торжественные, но более «уютные» службы, в небольших местных церквях и храмах поблизости от дома.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Верующие набирают святую воду в храме Преображения Господня в Лигово

Сотни верующих посетили службы в Благовещенской церкви (храме Благовещения Пресвятой Богородицы) на Васильевском острове.

Не меньше горожан собралось сегодня, 16 апреля, на утренние богослужения в деревянной церкви иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» и в строящемся храме в Преображения Господня в Красносельском районе Петербурга.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM В деревянной церкви иконы Божией Матери «Взыскание Погибших»

В историческом районе Петербурга Лигово когда-то имелась деревянная церковь Преображения Господня, разрушенная в годы советской власти. В 1992 году было принято решение возродить храм. В 1995 году приход был зарегистрирован. Место под строительство было выделено по ул. Добровольцев 32, на месте бывшего кладбища.

В 2000 году была освящена земля под строительство. В 2006 году началось возведение деревянной церкви иконы Божией Матери «Взыскание Погибших», богослужения в которой проводятся с декабря 2007 года. В настоящее время храм Преображения Господня находится в процессе строительства. Однако он уже открыт, в нем также идут богослужения.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Прихожане деревянной церкви иконы Божией Матери «Взыскание Погибших»

Молящиеся приносят в храм куличи, сырные пасхи и пасхальные крашеные яйца, чтобы священник освятил их после службы.

Инга Слажинскайте ИА REGNUM Верующие жду священника, который освятит пасхальные куличи и крашенки (строящийся храм Преображения Господня)

Вспоминая о великих благодеяниях, оказанных роду человеческому Воскресением Иисуса Христа, древние христиане простирали руку помощи и благотворения сирым, нищим и убогим. Традиция продолжается и в наши дни: в дни святой Пасхи прихожане жертвуют деньги на благотворительные цели раздают и освященные продукты бедным, чтобы сделать и их в этот светлый праздник участниками всеобщей радости.