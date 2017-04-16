«Урал» одержал победу пятый раз подряд
Москва, 16 апреля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. 16 апреля на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 23-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Урал» и «Томь». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шмелей».
На 40-й минуте румынский хавбэк Эрик Бикфалви вывел «томичей» вперед после ассиста Владимира Ильина — 1:0.
Статистика матча («Урал"/"Томь»)
Удары 10/5
Удары в створ 3/1
Владение 58%/42%
Фолы 14/15
На данный момент «Урал» идет на 10-й строчке с 29-ю очками. «Сибиряки» остались на последнем месте с 13-ю очками.
Составы на матч:
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Бикфалви, Лунгу, Димитров, Фидлер, Емельянов, Ильин.
«Томь»: Солосин, Попов, Митерев, Сасин, Голышев, Осипов, Баляйкин, Макурин, Большунов, Чуперка, Соболев.
Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.
Предупреждения: Данцев — 34, Сасин — 88, Макурин — 89.
Голы: Бикфалви 40 — 1:0.