Москва, 16 апреля, 2017, 16:52 — ИА Регнум. 16 апреля на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 23-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Урал» и «Томь». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «шмелей».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 40-й минуте румынский хавбэк Эрик Бикфалви вывел «томичей» вперед после ассиста Владимира Ильина — 1:0.

Статистика матча («Урал"/"Томь»)

Удары 10/5

Удары в створ 3/1

Владение 58%/42%

Фолы 14/15

На данный момент «Урал» идет на 10-й строчке с 29-ю очками. «Сибиряки» остались на последнем месте с 13-ю очками.

Составы на матч:

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Бикфалви, Лунгу, Димитров, Фидлер, Емельянов, Ильин.

«Томь»: Солосин, Попов, Митерев, Сасин, Голышев, Осипов, Баляйкин, Макурин, Большунов, Чуперка, Соболев.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Данцев — 34, Сасин — 88, Макурин — 89.

Голы: Бикфалви 40 — 1:0.