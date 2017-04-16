Оренбург, 16 апреля, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» на своем поле переиграл грозненский «Терек» в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 16 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Денис Попович и Заурбек Плиев (автогол). У гостей мяч забил Георге Грозава.

После 23 матчей в чемпионате России «Оренбург» пока занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Терек», набравший 33 балла, находится на пятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 23-й тур

«Оренбург» (Оренбург) — «Терек» (Грозный) — 2:1.

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