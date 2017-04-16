Москва, 16 апреля, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал слова главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, который пригласил Российскую Федерацию присоединиться к международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет правильным выбором, — пишет он. — Как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в «Бриллиантовой руке», нет, уж лучше вы к нам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Джонсон в своей статье для газеты The Telegraph предложил РФ присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его мнению, Москва могла бы присоединится к коалиции более чем 60 государств для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы «сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в перспективе наладить более продуктивные отношения с президентом Трампом».

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