Сарапул, Удмуртия, 16 апреля, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, совершившего наезд на трех пешеходов. Об этом сообщается на сайте пресс-службы МВД по региону.

Kecko ДТП

Инцидент произошел в субботу, 15 апреля, на пересечении улиц Труда и Гагарина в городе Сарапул.

«Водитель автомобиля «Субару Форестер», мужчина 1961 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов, — говорится в сообщении. — В результате ДТП скончалась женщина 1954 года рождения, два человека получили травмы».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется расследование.