Севастополь, 16 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум.

В Севастополе открыто движение автотранспорта в объезд аварийного участка трассы Севастополь — Бахчисарай — Симферополь через село Поворотное. Об этом сообщил директор ГБУ «Севавтодор» Виталий Узлов. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе города 16 апреля, ремонт был произведен в обозначенный срок.

Sevastopol.gov.ru Ремонт дорог

Узлов уточнил, что на участке дороги был уложен выравнивающий и верхний слой дорожного полотна, расширена проезжая часть.

«На некоторых участках ширина дороги была не более пяти метров, в ходе ремонта ее удалось увеличить до семи метров, и за счет этого сделать две полноценные полосы для движения транспорта», — подчеркнул Виталий Узлов.

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Поврежденную от оползня трассу в Севастополе закрыли на три дня

Одна из главных задач, которая стояла перед дорожными работниками, — организация безопасного движения на этом участке трассы. В настоящее время на дороге общей протяженностью 2 км установлены все необходимые дорожные знаки, организован пешеходный переход, прорабатывается вопрос об установке искусственных неровностей.

Как сообщало ИА REGNUM, участок дороги Севастополь — Симферополь начал проседать в начале марта. «Севавтодор» провел ремонтные работы, после чего на полотне образовались растущие трещины, и 10 марта участок был закрыт для движения транспорта. На обследование оползня и аварийные работы было выделено70 млн рублей из Резервного фонда. 23 марта правительство Севастополя ввело режим ЧС. Движение транспорта было организовано вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и северную сторону города.

Несколько дней назад объезд разрушенного участка через Поворотное перекрыли из-за ремонтных работ. Глава города Дмитрий Овсянников поручил открыть дорогу к 14 апреля. За два дня до обозначенного срока градоначальник проинспектировал строительство дороги-дублёра, которая обеспечит движение транспорта в объезд участка ликвидации последствий оползня на трассе Севастополь — Бахчисарай — Симферополь в районе Мекензиевых гор.

«Ремонт дороги идёт в хорошем темпе, задействована наша недавно приобретённая техника. В пятницу (14 апреля — прим. ИА REGNUM) мы сдадим качественную дорогу, которая после устранения последствий оползня прослужит жителям села Поворотное еще многие годы», — пообещал по итогам инспекции Дмитрий Овсянников.