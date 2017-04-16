Москва, 16 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. В ближайшие часы в Московском регионе резко ухудшатся погодные условия. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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«В период с 16:00 16 апреля с сохранением до 10:00 17 апреля в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные», — сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Дороги и тротуары местами будут покрыты льдом. Ветер может усиливаться до 13−18 метров в секунду.

Из-за неблагоприятных погодных условий видимость на дорогах серьезно ухудшится, заметно усложнится движение транспорта.