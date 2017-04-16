Киев, 16 апреля, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Брат бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — Давид Саакашвили лишен права постоянно проживать на Украине. Об этом Михаил Саакашвили с горечью поведал в своем Facebook сегодня, 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я вчера узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину», — пишет грузино-украинский политик.

«Очень низко», — охарактеризовал ситуацию с выдворением с Украины своего брата Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с мая 2015 года Саакашвили занимал должность председателя Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года он подал в отставку.