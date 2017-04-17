Пхеньян, 18 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум.

Министр обороны Японии Томоми Инада встревожена возможностью применения Северной Кореей оружия массового поражения. Она заявила об этом в связи с угрозой США о нанесении удара по Северной Корее в случае продолжения той ядерных испытаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

О том, какие шансы нанести ущерб американцам и их союзникам есть у сил обороны Северной Кореи, читайте в статье доктора исторических наук, эксперта РАН, постоянного автора ИА REGNUM Анатолия Кошкина.

Если о ядерной угрозе со стороны КНДР можно пока говорить только предположительно, так как не существует еще надежного ракетоносителя, способного добросить северокорейскую бомбу хотя бы до Японии, то провести химическую атаку воины чучхэ вполне в силах. Учитывая, что все стороны конфликта, включая Южную Корею, находятся в состоянии так и не прекращенной войны, такое развитие событий может стать вполне вероятным.

Северная Корея в меморандуме своего МИД указывает на возможность превентивного удара по потенциальному агрессору. В этой ситуации от Совета Безопасности ООН требуется срочно отреагировать, пока барражирующая в Северо-Азиатском регионе американская военно-морская группировка не стала виновной в развязывании чудовищного военного конфликта.

Подробно о кризисной ситуации вокруг КНДР читайте в материале: «Предотвратить войну в Северо-Восточной Азии!»

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