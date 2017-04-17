Москва, 18 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум.



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Герб Российской империи

Пришедший с Древнего Востока, из Шумерского и Хеттского царств, двуглавый орел как символ бессмертия и волшебных способностей претерпел в Европе массу геральдических изменений. Утвердившийся на гербах Византии и Священной Римской империи, двуглавый орел занимает место и на российском гербе. Развитие российской имперской символики описывает в своей статье редактор ИА REGNUM Борислав Агаджанов.

Первым использованием орла в качестве государственного символа считается его изображение на знаменитой красной восковой печати Ивана III, скреплявшей меновую грамоту 1497-го. Этот орел очень похож на гербового орла византийских Палеологов, и его появление в русской геральдике можно объяснить состоявшимся в 1472 году браком Ивана III с Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора. До двуглавого орла символом Руси был всадник, поражающий змея, образ, который с давних времен трактовался как изображение Святого Георгия Победоносца.

Постепенно Орел и Всадник совмещаются в российском гербе. А вот контуры и способ изображения двуглавого орла становятся отражением насыщенной истории идеологических поворотов Российской империи. Мирные и воинственные намерения государей, их благоволение к Западу или подозрение к Европе, все это и многое другое содержит геральдика, связанная с императорским орлом.

Подробности о символике гербового орла и ее эволюции читайте в статье «Преславный орёл» Российской страны

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