Киев, 18 апреля, 2017, 01:40 — ИА Регнум.

Результатом деятельности Валерии Гонтаревой, главы украинского Национального банка, стало разрушение украинской банковской системы. Отражение такой точки зрения в заявлениях украинских политиков читайте в статье Восточно-европейской редакции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Сейчас, когда речь зашла об отставке Гонтаревой, представители Радикальной партии «требуют крови», пытаясь поднять вопрос об «ответственности тех банкиров, которые довели свои банки до банкротства, выводя миллиарды за рубеж». Мысль, конечно, верная и, что характерно для украинского политикума, очень своевременная.

Менее громкие, но тоже решительные заявления озвучивают и представители «Самопомощи». Сама же Гонтарева своей деятельностью остается вполне довольной, судя по ее почти прощальной речи 10 апреля, за месяц до запланированной отставки: «Я считаю, что моя миссия полностью завершена, реформы проделаны. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мою отставку. Впервые в истории нашей страны отставка главы НБУ — не политическое решение». И никакие там ляшковские «стой, куда ты, а как же мы?» ее, по-видимому, не тревожат.

Беда, возможно, придет с другой стороны. Уж очень серьезную активность проявляют бойцы с коррупцией из НБУ в отношении руководства украинского Нацбанка. Озвученные обвинения поражают своим масштабом — только по одному из множества расследуемых эпизодов руководитель антикоррупционной структуры Артём Сытник заявил о сумме 500 млн долларов.

Так что вполне вероятно, что на досуге Валерии Гонтаревой очень даже будет чем заняться. Как минимум придется подтверждать свой статус «лучшего банкира Европы» по версии журнала Global Finance 2016 года, отбиваясь от обвинений в масштабных экономических преступлениях.

Эту и другие новости экономического сектора Украины читайте в статье «Глава НБУ Гонтарева — разрушительница, курс гривны — уничтожен»: обзор

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