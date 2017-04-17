Вашингтон, 18 апреля, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

Психологическая основа ковбойского поведения США на мировой политической арене буквально вопиет о необходимости понимания. Из самых элементарных соображений сохранения собственной точки зрения и готовности к организованному противодействию. И возможность такого понимания есть. Один из подходов, с опорой на ставшее классикой мировой литературы произведение «Бойня №5» замечательного американского писателя Курта Воннегута, демонстрирует статья редактора ИА REGNUM Дмитрия Буянова.

Бомбардировщики

Если ты не хочешь уподобиться человеку, проводящему свою жизнь, «не приходя в сознание», нужно представлять себе, как выбраться из информационной ловушки, в которую превратилось современное новостное облако, окружающее каждого из нас.

Но тогда придется отказаться от некоторых черт, ставших в нашей современности привычными и удобными. Конформизм, отучающий человека от самостоятельного мышления, заставляет игнорировать даже очевидное. Привычка к вытеснению «плохого», неприятного, тревожного, используется как информационная приправа к подаче «главной новости» о том, что у нас-то все хорошо. Но планета становится все меньше, развитие техники, особенно военной, уничтожает возможность отсидеться в уютном кресле перед телевизором, пока бомбят где-то там. Хотя иллюзия такой возможности продолжает изо всех сил подогреваться в массовом сознании.

А ведь именно внутреннее согласие с предлагаемой парадигмой «плохо только там» и делает человека соучастником творящихся от его лица преступлений. И готовит почву для актуализации еще худшей возможности — повсеместному использованию отупевшей от пропаганды толпы для броска на основу своего же существования.

Такая картина наблюдалась последние 20 лет в виде «перманентной цветной революции». Лекарство от этих бед может быть только одним — возвращение здравомыслия и мировоззренческой грамотности в их самом широком понимании для каждого человека.

Детальный разбор поднимавшихся Куртом Воннегутом вопросов можно прочесть в статье «Американские бомбардировки и американское общество»

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