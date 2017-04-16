Москва, 16 апреля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Власти Афганистана обратились к Российской Федерации с просьбой обеспечить помощь в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции республики. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил журналистам директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари.

Defenseimagery.mil Афганская армия на параде

Представитель МИД Афганистана находится в Москве, где он возглавляет делегацию страны на региональных консультациях.

Он сообщил, что в Министерство иностранных дел России обсуждался вопрос о помощи Афганистану.

«Мы обсуждали этот вопрос в Министерстве иностранных дел РФ и обратились с просьбой рассмотреть возможность обеспечения сервисной поддержки в Афганистане, а также материального снабжения и подготовки кадров для афганской армии и полиции», — сказал Хайдари.

Он подчеркнул, что ответ на данную просьбу Афганистан сразу не ожидает.