Псков, 16 апреля, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Псковской области в 117 храмах и церквях прошли торжественные литургии и крестные ходы, посвящённые празднованию Пасхи — Светлого Христова Воскресения. В праздничных службах в 69 населённых пунктах региона приняли участие более 19 тыс. человек.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Икона

Пасхальную службу в главном храме Пскова — Троицком соборе Псковского кремля — провёл митрополит Псковский и Порховский Евсевий. Накануне он обратился с Пасхальным посланием, в котором отметил: «Если все народы земли торжественно празднуют свою победу над врагами и завоевателями, победоносно отмечают день свободы и независимости, то христианский мир, порабощенный некогда диаволом, празднует ныне победу Христа над ним, над грехом и смертью».

«Но чтобы снова веселиться и радоваться вечно со Христом нам необходимо сораспяться Христу. Победить с помощью благодати Божией самих себя, избавиться от гнева, озлобления, осуждения, победить все противное Богу: пьянство, наркоманию, блудодеяние, беснование, пагубные увеселения и все то, что грязнит наше тело и душу. Теперь сатана силится со всех сторон разными способами и методами пленить человека с самого раннего его возраста, увести его от Бога, оторвать его от Церкви от веры, увлечь его рекламой на пустые и мерзкие дела», — призвал митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Отметим, что безопасность проведения пасхальных богослужений в Псковской области обеспечивали около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин. «Праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.