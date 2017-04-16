Мурманск, 16 апреля, 2017, 14:28 — ИА Регнум. За первый квартал 2017 года мурманские рыбаки добыли на 25,3 тысячи тонн рыбы меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Мурманский морской рыбный порт» 16 апреля.

Жорж-Пьер Сёра. Рыбаки. 1883

«Непогода, преобладавшая в середине зимы на Баренцевом море, не дала возможности мурманским рыбакам похвастать высокими уловами, — сообщил пресс-секретарь порта Алексей Бакуменко. — Всего за первые три месяца 2017 года в Северном бассейне добыто 137,9 тысячи тонн рыбы, что меньше уровня прошлого года на 25,3 тысячи. Естественно, упали и объёмы перегрузки в Мурманском морском рыбном порту. Так, за январь-март этого года докеры АО «ММРП» обработали 37,1 тысячи тонн рыбопродукции, что на 9% меньше объёмов прошлого года. И даже небольшой рост в марте (11,6% к уровню 2016 года) сильно на экономические показатели по итогам квартала не повлиял».

В то же время в Мурманске растёт число судозаходов, но почти две трети их приходится на долю прибрежных траулеров.

«Несмотря на самоотверженный труд рыбаков-прибрежников, их вклад в грузооборот рыбопродукции в ММРП незначителен — 1432 тонны, — отметил пресс-секретарь мурманского рыбного порта. — Добывать рыбы больше им не позволяет не только маленький тоннаж, но и незначительная, по сравнению с океанистами, квота на промысел. А большинство мощных игроков рыбной отрасли по-прежнему предпочитают продавать свои уловы за рубеж».

Напомним, продавать рыбу за границу — это не только выгодно, но и безопасно: об избыточном давлении контролирующих органов на рыбаков в Мурманске говорят последние несколько лет.

В частности, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в заполярный порт перестали заходить суда рыболовецкой компании «Робинзон» — у бизнесменов возник конфликт с силовиками, которые заявили о своём намерении перевзвешивать поставляемую в порт рыбопродукцию. По итогам проверок на капитанов стали заводить уголовные дела по статье УК РФ «Контрабанда».