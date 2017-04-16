Кингисепп, Ленинградская область, 16 апреля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретил праздник Светлого Христова Воскресения в Екатерининском соборе в городе Кингисепп. Об этом сегодня, 16 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Lenobl.ru Александр Дрозденко принял участие в пасхальном крестном ходе

В ночь на воскресенье глава региона посетил Всенощную службу и принял участие в Крестном ходе в Соборе Великомученицы Екатерины в Кингисеппе. Торжественные службы продолжились во всех храмах Ленобласти и утром.

«От всей души желаю верующим христианам, празднующим сегодня Христово Воскресение, счастья, мира, добра и благополучия, а всем священнослужителям — успехов в пастырской, общественной и просветительской деятельности. И пусть в этот день сердца преисполняются радостью и самыми добрыми чувствами. Христос Воскресе!», — обратился Александр Дрозденко к верующим.

Отметим, что с 1996 года по ноябрь 2002 года Дрозденко возглавлял Кингисеппский район Ленобласти, и его предшествующая профессиональная карьера многие была связана с этим районом.

Собор Святой Великомученицы Екатерины был заложен в 1762 году по указанию императрицы Екатерины II и строился на протяжении 20 лет. Автором проекта был известнейший итальянский архитектор Антонио Ринальди, по проекту которого построен Мраморный дворец в Петербурге, Китайский дворец в Ломоносове, Князь-Владимирский собор. В начале XX века собор был полдностью реконструирован под руководством архитектора Резвого.

Богослужения в храме велись до 1934 года, пока его не отобрали у Церкви и разместили в нем склад воинской части. В период войны строению был нанесен значительный ущерб. Восстановление храма велось с 1967 по 1978 год по сохранившимся чертежам Ринальди. После чего там разместили краеведческий музей Кингисеппа. Верующим собор вернули в 1990 году.