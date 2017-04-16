Колумбус, США, 16 апреля, 2017, 13:58 — ИА Регнум. В ночном клубе в американском штате Огайо произошла перестрелка. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Перестрелка

Сообщается, что перестрелка произошла в ночном клубе, который расположен в северо-восточной части города Колумбус.

По данным местной полиции в результате перестрелки пострадали девять человек. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Причины произошедшего уточняются.