Краснодар, 16 апреля, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В церквях Краснодарского края сегодня ночью, 16 апреля, было невероятно многолюдно. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в храм Николая Чудотворца на Пасху пришло более трёх тысяч человек. Это примерно каждый десятый проживающий на территории района Гидростроителей. Пасхальную службу в здесь отслужил епископа Мир Ликийских.

Александр Мариинский ИА REGNUM Храмы украсили к празднику Пасхи

Александр Мариинский ИА REGNUM Настоятель преклонил колени перед Плащаницей

Пришел на богослужение в главный храм края и губернатор. В пасхальную ночь Вениамин Кондратьев принял участие в торжественном богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

Александр Мариинский ИА REGNUM Настоятель храма готовится к чтению Евангелия

«Желаю всем добра и мира в сердцах, чистых помыслов, крепкой веры. С праздником, Кубань! Христос Воскресе!» — распространила его обращение к жителям края пресс-служба краевая администрации.

Александр Мариинский ИА REGNUM Начало Богослужения

В Краснодарском крае более 500 храмов и монастырей, принадлежащих христианской православной концессии. 16 апреля, в каждом из них была совершена Пасхальная служба. Она символизирует собой основной догмат христианской веры — Воскресение из мертвых Богочеловека Иисуса Христа и дальнейшее его проживание на земле в течение 40 дней в теле, а затем Его Вознесение на Небо к Богу, своему Отцу.

Александр Мариинский ИА REGNUM Начинается главное действо. Настоятель зычно провозглашает «Христос Воскресе!»

Александр Мариинский ИА REGNUM Прошение

В Евангелии говорится, что Иисус Христос был предан и распят на кресте. После смерти был погребен, затем спустился в ад, чтобы вывести оттуда праведников, а затем на третий день воскрес, и учил 40 дней своих учеников как проповедовать жизнь вечную в Раю. Произошло это событие между 31 — 34 годом нашей эры в Израиле. Примерно с того времени и началось распространение христианства по всему миру.

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