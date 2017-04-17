Москва, 17 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

Тема «ребенок в интернете» набирает все большую остроту. То, что пользование детьми и подростками интернетом нуждается в ограничениях, является совершенно очевидным (хотя бы в силу действующих возрастных ограничений). Но какими именно должны быть ограничения, и каким образом осуществляться и регулироваться — в этом пункте дискуссии начинаются разногласия. Подробности обсуждает Редакция ИА REGNUM.

Всё в одном

Согласно данным опроса, две трети россиян поддерживают запрет на выход в социальные сети детям до 14 лет. Интересно, что большая часть придерживающихся такой точки зрения — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Около трети граждан не согласны с таким запретом. Предложения по весьма жестким ограничениям работы соцсетей внес в Государственную думу Виталий Милонов. И если запрет на пользование такими ресурсами детям до 14 еще можно обсуждать на перспективу (хотя бы судя по доле поддерживающих эту идею граждан), то прочие предлагаемые идеи вызывают определенные сомнения.

Так, предлагается регистрация в соцсетях только по паспорту и только под настоящим именем; ужесточение наказания за сбор несанкционированных митингов через соцсети; запрет «сидеть» в этих сетях чиновникам и бюджетникам в рабочее время; запрет использования соцсетей в бюджетных организациях; запрет в этих сетях рекламы магических услуг и БАДов; введение ответственности за наличие у пользователя нескольких аккаунтов в одной соцсети; и многое, многое другое. И хотя член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко заявил, что подобная инициатива не имеет шансов, это не снимает ее с повестки. Да и социальные сети нельзя назвать совсем уж не вызывающей вопросов темой.

Необходимо понимать, что законодательные запреты, регулирующие участие в соцсетях довольно жестким образом, не приведут к желаемому результату. И не потому, что «запретный плод сладок», а потому, что эти запреты не учитывают сами принципы работы интернета и соцсетей. Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин считает, что плодить новые законы нет никакого смысла. Что действительно нужно — так это повышать эффективность существующих.

Подробное обсуждение вопроса читайте в статье: Соцсети для детей: быть или не быть? — Главное 10 апреля

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