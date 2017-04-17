Москва, 17 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум.

Призывая Россию перестать поддерживать Асада и перейти на сторону США, президент Турции Реджеп Эрдоган противоречит собственным словам. Это говорит тот самый Эрдоган, который открыто обвинял США в поддержке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А накануне бомбежки Сирии американскими ракетами известное издание The National Interest указывало на серьезные последствия для Запада и стран НАТО, которые повлечет за собой все нарастающее сближение Турции и России. Прошло совсем немного времени — и уже Ar Rai Ai Youm отмечает движение Эрдогана против Путина. Надежность Турции как политического партнера анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из множества заявлений Эрдогана можно сделать самые разные выводы, и самый главный состоит в том, что с выводами не следует торопиться. Несмотря на желание казаться независимым игроком на международной арене, Эрдоган не так самостоятелен, а его положение к стране — не самое стабильное (достаточно вспомнить попытку переворота летом прошлого года). Агентство Fars предупреждает о возможности еще одного переворота, под руководством США.

Интересно и участие Саудовской Аравии и ОАЭ: незадолго до ракетного удара Эрдоган был с визитом в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии, и некоторые арабские СМИ сообщали о выдвинутом Эрдогану требовании дистанцироваться от РФ, взять курс на Саудовскую Аравию и Катар и принять во внимание возможность ливийского сценария в Сирии.

Заявляя о поддержке США и о необходимости свержения Асада, Эрдоган мог без труда предположить мнение России на ту же тему. Но ведь и Турция может оказаться на перепутье, учитывая расклад сил в Вашингтоне. Не входило ли в намерения США подтолкнуть Турцию к выходу из альянса с Москвой (а вместе с тем и Тегераном) и как отреагирует Кремль на новый поворот Эрдогана?

Читайте подробный анализ в материале: Кто открывает на Ближнем Востоке «двери в ад»?

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