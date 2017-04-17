Новый поворот Эрдогана. Последний ли?
Москва, 17 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум.
Призывая Россию перестать поддерживать Асада и перейти на сторону США, президент Турции Реджеп Эрдоган противоречит собственным словам. Это говорит тот самый Эрдоган, который открыто обвинял США в поддержке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А накануне бомбежки Сирии американскими ракетами известное издание The National Interest указывало на серьезные последствия для Запада и стран НАТО, которые повлечет за собой все нарастающее сближение Турции и России. Прошло совсем немного времени — и уже Ar Rai Ai Youm отмечает движение Эрдогана против Путина. Надежность Турции как политического партнера анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.
Из множества заявлений Эрдогана можно сделать самые разные выводы, и самый главный состоит в том, что с выводами не следует торопиться. Несмотря на желание казаться независимым игроком на международной арене, Эрдоган не так самостоятелен, а его положение к стране — не самое стабильное (достаточно вспомнить попытку переворота летом прошлого года). Агентство Fars предупреждает о возможности еще одного переворота, под руководством США.
Интересно и участие Саудовской Аравии и ОАЭ: незадолго до ракетного удара Эрдоган был с визитом в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии, и некоторые арабские СМИ сообщали о выдвинутом Эрдогану требовании дистанцироваться от РФ, взять курс на Саудовскую Аравию и Катар и принять во внимание возможность ливийского сценария в Сирии.
Заявляя о поддержке США и о необходимости свержения Асада, Эрдоган мог без труда предположить мнение России на ту же тему. Но ведь и Турция может оказаться на перепутье, учитывая расклад сил в Вашингтоне. Не входило ли в намерения США подтолкнуть Турцию к выходу из альянса с Москвой (а вместе с тем и Тегераном) и как отреагирует Кремль на новый поворот Эрдогана?
Читайте подробный анализ в материале: Кто открывает на Ближнем Востоке «двери в ад»?
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