Эр-Рияд, 16 апреля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках официального визита в Саудовскую Аравию провела встречу с королем этой страны Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Пресс-служба Совета Федерации Валентина Матвиенко

В ходе переговоров Матвиенко подчеркнула, что взаимодействие РФ и Саудовской Аравии способствует обеспечению региональной и глобальной стабильности.

Матвиенко назвала Саудовскую Аравию одной из ключевых стран Ближнего Востока. «Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности», — сказала она.

Стороны затронули на переговорах ряд международных вопросов, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Спикер и король высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровне по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом.

Матвиенко отметила, что есть ряд предложений по реализации совместных проектов в гуманитарной сфере, области культуры.

«Приоритетным направлением совместных усилий было и остается наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере», — сказала Матвиенко.

Также рассматривается возможность организации гастролей в Саудовской Аравии оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, труппы Большого театра и других творческих коллективов.

Король Саудовской Аравии выразил уверенность, что в ближайшее время будут видны результаты взаимодействия двух государств в различных сферах.