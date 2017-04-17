Таллин, 17 апреля, 2017, 04:20 — ИА Регнум.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер назвал удар США по Сирии «уместным и необходимым», а депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом назвала его за это «дураком». Ситуацию описывает постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Кленский.

Флаг Эстонии

Простой, но емкий эпитет, которым Тоом наградила Миксера, относится ко всему высшему руководству Эстонии, с энтузиазмом принявшему новости из Сирии. Несмотря на то, что после этого Тоом сообщила, что поторопилась с оценкой относительно уровня IQ главы эстонского МИД, но все-таки не сменила позиции, разъяснив свою логику. Тоом справедливо напомнила Миксеру о существовании международного права, которое, как предполагается, министр иностранных дел защищает всегда, а не как Миксер — время от времени. На своей странице в социальной сети она в довольно резком тоне выразила недовольство тем, что глава МИД одобряет нападение на Сирию без резолюции ООН.

Разумеется, за такие слова ее подвергли публичному осуждению, причем даже коллеги по партии. Вице-председатель Центристской партии объяснил Тоом, как следует понимать реакцию властей: выяснилось, что в мире все не так однозначно, а что же касается министра, то он имеет полное право оказывать стратегическому союзнику доверие и поддержку. Но не погорячился ли господин Карилайд по поводу союзников? Может, речь идет не о союзнике, а о сеньоре, не считающим себя обязанным ставить вассала в известность о своих планах, которые грозят новой мировой войной? И пусть себе вассал мнит себя союзником: хозяину не жалко. Только вот здравая оценка — то, с чего начинается самостоятельность, не зря же отсутствие представления о своем месте в этом мире — один из спутников подросткового кризиса.

Но самое главное — что ритуальная пляска вокруг американских ракет началась с главы государства. Президент Кальюлайд с готовностью обвинила Асада в проведении химатаки, сочла его вину полностью доказанной (без расследования, а зачем оно?) и вступилась за западные ценности, которые и нашли свое выражение в агрессии против суверенного государства. То есть, конечно, не в агрессии, а в защите всего светлого и доброго.

Интересно, если бы русские обвинили Эстонию в дискриминации русскоязычного населения и по этой причине разбомбили военную авиабазу НАТО под Таллином, что бы сказало западное сообщество? «Москва поступила как истинная совесть мира?» Но это гипотетическая ситуация, а ведь есть и конкретные примеры. Например, Донбасс, на который официальный Киев сбрасывал фосфорные бомбы, за что гуманистичный Запад его не осудил и даже санкции не назначил.

Что же стоит за двойными стандартами Запада? Мы ведь понимаем, что дело далеко не в одном лицемерии.

Читайте подробное обсуждение в статье: Эстония: министр — «дурак», а политэлита — трижды?

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