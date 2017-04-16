Диярбакыр, Турция, 16 апреля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В ходе перестрелки в турецкой провинции Диярбакыр погибли два человека. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает телеканал NTV.

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Сообщается, что перестрелка произошла между двумя группами граждан в деревне Ябанарды турецкой провинции Диярбакыр во время проходящего в стране конституционного референдума по переходу к президентской системе правления.

Перестрелка произошла на улице возле школы, в которой расположен избирательный участок. Правоохранители считают, что причиной конфликта стало различие в политических взглядах разных групп граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции 16 апреля открылись более 167 тысяч избирательных участков, на которых могут проголосовать 55,3 млн человек. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.