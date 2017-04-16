Москва, 16 апреля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Член Совета Федерации, председатель комитета по информационной политики Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании, посоветовавшего России вступить в западную коалицию, которая якобы ведет борьбу против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее заявление Джонсон опубликовал сегодня, 16 апреля, в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Джонсон не может найти собственное политическое лицо: то новых санкций требует, то зовёт нас войти в западную коалицию. Причёску нашёл, а лицо — не может», — пишет Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании в своей статье для для британской газеты The Telegraph предложил Российской Федерации присоединится к коалиции западных стран для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джонсон пишет, что Россия могла бы присоединится к коалиции более чем 60 государств для борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы «сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в перспективе наладить более продуктивные отношения к президентом Трампом».