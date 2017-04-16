Пасха в Сампсониевском соборе Петербурга собрала детей и курсантов
Санкт-Петербург, 16 апреля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Прихожане и курсанты расположенного неподалеку Военного института физической культуры (ВИФК) пришли в праздник Воскресения Христова в Сампсониевский собор на Выборгской стороне Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сампсониевский собор — храм воинской славы, построенный и освященный в честь Полтавской победы по указанию императора Петра Великого. Этот один из немногих сохранившихся в городе храмов XVIII века, в нем находится более 140 предметов, входящих в состав музейного фонда России.
Совсем недавно, 5 февраля 2017 года, собор был передан в полное пользование Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Ранее храм находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». После полной передачи Сампсониевского собора в пользование РПЦ здесь появились все возможности для создания полноценной церковной общины.
Несколько десятков верующих присутствовали на воскресном праздничном богослужении и таинстве Евхаристии. Среди прихожан было много родителей с детьми.
Курсанты ВИФК, присутствовавшие на Пасхальной службе, вместе со всеми любовались уникальным старинным иконостасом и другими красивейшими элементами внутреннего убранства собора.
По окончании службы над Выборгской стороной раздался пасхальный благовест. В Сампсониевском соборе находится старейший колокол на всем Северо-Западе, не так давно отмечалось его 250-летие.
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