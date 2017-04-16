Санкт-Петербург, 16 апреля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Прихожане и курсанты расположенного неподалеку Военного института физической культуры (ВИФК) пришли в праздник Воскресения Христова в Сампсониевский собор на Выборгской стороне Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сампсониевский собор — храм XVIII века

Сампсониевский собор — храм воинской славы, построенный и освященный в честь Полтавской победы по указанию императора Петра Великого. Этот один из немногих сохранившихся в городе храмов XVIII века, в нем находится более 140 предметов, входящих в состав музейного фонда России.

В Сампсониевском соборе — более 140 предметов музейного фонда

Совсем недавно, 5 февраля 2017 года, собор был передан в полное пользование Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Ранее храм находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». После полной передачи Сампсониевского собора в пользование РПЦ здесь появились все возможности для создания полноценной церковной общины.

Несколько десятков верующих присутствовали на воскресном праздничном богослужении и таинстве Евхаристии. Среди прихожан было много родителей с детьми.

Среди прихожан — много родителей с детьми

Курсанты ВИФК, присутствовавшие на Пасхальной службе, вместе со всеми любовались уникальным старинным иконостасом и другими красивейшими элементами внутреннего убранства собора.

Сампсониевский собор лишь недавно перешел в руки РПЦ

По окончании службы над Выборгской стороной раздался пасхальный благовест. В Сампсониевском соборе находится старейший колокол на всем Северо-Западе, не так давно отмечалось его 250-летие.

Сампсониевский собор на фоне петербургского неба

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