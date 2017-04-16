Каракас, 16 апреля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы задержали около 470 человек в ходе антиправительственных акций протестов за период с 4 по 14 апреля. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает El Nacional со ссылкой на директора оппозиционной неправительственной правозащитной организации Альфредо Ромеро.

Ukr-online.com Задержание

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты начались в Венесуэле 4 апреля после того, как Верховный суд Боливарианской Республики принял решение, которое значительно ограничило власть оппозиционной национальной ассамблеи.

Впоследствии решение Верховного суда было отменено, но оппозиция все равно вывела людей на улицу с требованием отставки членов Верховного суда.

Ранее сообщалось о 30 задержанных в ходе акций протестов, теперь оппозиция сообщает, что задержанных было несколько сотен.

По данным Ромеро, сейчас под стражей остаются 188 человек.