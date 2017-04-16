Париж, 16 апреля, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Кандидатов в президенты Франции предупредили о возможной террористической угрозе в предвыборный период. Об этом сегодня, 16 апреля, пишет Le Journal du Dimanche.

TheDigitalWay Террорист

Сообщается, что главное управление внутренней безопасности МВД Франции (DGSI) предупредило кандидатов в президенты страны о серьёзной опасности, которая может грозить им в предвыборный период со стороны экстремистов.

Уточняется, что предупреждения были отправлены основным кандидатам на прошедшей неделе. Также соответствующие информационные письма получили службы полиции, ответственные за охрану кандидатов.

Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль заявил, что в республике в преддверии выборов объявлен максимальный уровень террористической опасности. Все правоохранительные органы мобилизованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Практически неизбежный второй тур намечен на 7 мая.