Астрахань, 16 апреля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В 2017 году Минобороны РФ планируется продолжить испытания и отработку оборонительных и наступательных систем вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе военного ведомства 16 апреля, в 2017 году свыше 80 образцов вооружения по более чем 200 испытательным темам будут испытаны на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Каких именно, не уточняется.

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«Полигон уникален по своему географическому местоположению, что позволяет проводить испытания вооружения и военной техники в любое время года, при различных климатических условиях», — добавили в военном ведомстве.

Также предполагается и проведение научных исследований. В приоритете — разработка методов защиты военных объектов и образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия.

«Кроме того, в числе основных — исследование проблем развития систем испытаний перспективных образцов ВВСТ», — сообщили в Миноброны.

На полигоне «Капустин Яр» действуют четыре основных научно-испытательных подразделения вооружения и военной техники РВСН, ПВО ВВС, ПВО Сухопутных войск и Ракетных войск и артиллерии, центр измерений и математической обработки информации, а также испытательный полигон противоракетной обороны «Сары-Шаган», дислоцированный в Казахстане.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Минобороны заявляло о планах испытать на полигоне «Капустин Яр» 160 образцов вооружения. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Справка: Территориально объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона «Капустин Яр» расположены в четырех областях России — Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской, и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской). Их площадь в общей сложности составляет почти 9,5 млн гектар.

Напомним, 13 мая 2016 года полигон «Капустин Яр» отметил своё 70-летие.