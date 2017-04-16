Москва, 16 апреля, 2017, 11:03 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи. Поздравление опубликовано сегодня, 16 апреля, на официальном сайте Русской Православной церкви.

«Дорогие братья и сёстры! Сердечно поздравляю всех вас с праздником Пасхи и обращаю к вам древнее и исполненное неисчерпаемой духовной силы и радости приветствие: Христос Воскресе!», — сказано в поздравлении Патриарха.

Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих обратиться от самих себя к людям, которые нуждаются в поддержке.

Ранее православных христиан с Пасхой поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Пасха (Воскресение Христово, Светлое Христово Воскресение) — древнейший и самый важный христианский праздник.

Он установлен в честьВоскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского учения. В православии статус Пасхи как главного праздника отражают слова «праздников праздник и торжество из торжеств».

В настоящее время дата Пасхи в каждый конкретный годисчисляетсяпо лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.