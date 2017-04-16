Москва, 17 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум.

Испытания сплачивают. Всякий раз, когда случается нечто шокирующее, вновь поднимается этот вопрос о единении, о товариществе, о «чувстве локтя». Во время Великой Отечественной войны мир видел немало примеров такого единения, и одним из них стало появление в рядах Красной армии эскадрильи «Нормандия». Историю легендарных французских летчиков рассказывает автор ИА REGNUM Дарья Алексеева.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM «Нормандия — Неман»

В своем стремлении внести максимальное участие в разгром фашистской Германии французы предложили СССР свою помощь. Не имея возможности, как США или Англия, помогать техникой и горючим, Франция предложила направить на советско-германский фронт своих летчиков. Эти летчики и стали эскадрильей «Нормандия», впоследствии прославившейся на весь мир как «Нормандия — Неман».

Есть один пункт в истории эскадрильи, который обращает на себя особенное внимание. Это повторяющаяся тема взаимовыручки и товарищества. Прошедшие боевую школу, не будучи «необстрелянными» новобранцами, французы с первых же боев вызвали беспокойство советского руководства. Слишком большие и, главное, неоправданные потери они несли.

Было совершенно очевидно, что попавшие на самый напряженный советско-германский фронт французы не учитывают совершенно другого принципа ведения боя — не «каждый сам за себя», а «один в поле не воин». Точнее, они его просто не понимали, не были научены тому, что при массированной атаке со стороны противника важным фактором победы становится слетанность пилотов и их взаимная поддержка, и выбора не дано, потому что смерть — это не выбор.

Советские летчики буквально рисунками на земле объясняли свою командную тактику, пытаясь донести до коллег принцип взаимодействия. Проблема перезрела в день, когда совершенно неоправданно, из-за отсутствия коллективного духа погиб замечательный летчик и командир эскадрильи Жан Тюлян. Генерал-майор Захаров, которого французы очень любили и уважали, в тот день все свое педагогическое мастерство направил на попытку донести до французов простую истину. И он добился своего, а помогла ему в этом старая притча — история о старике, который нашел способ донести до сыновей, почему им надо держаться вместе. Взяв в руки веник, Захаров выдернул один прутик и переломил его. Потом протянул весь веник французу — и попросил сломать его. И когда у того не получилось, глаза летчиков посветлели: они поняли. Дальнейшие их прорывы, их блестящее участие в важнейших для исхода войны операциях, лишний раз доказали бесспорную истинность священного принципа товарищества.

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